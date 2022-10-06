ОВА: окупанти обстріляли Хмельницьку область

Вранці у четвер, 6 жовтня, окупаційні війська РФ завдали ракетного удару по Шепетівському району Хмельницької області. Про це повідомив﻿ голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій.

"Сьогодні близько 6 години в Шепетівському районі нашої області зафіксовано вибухи 2-х ракет, випущених країною-агресором. Одна ракета впала поряд з інфраструктурним об'єктом. Руйнувань інфраструктури та пожеж немає. Інша впала – на пустирі" , - повідомив він.

За попередньою інформацією, внаслідок падіння ракети зафіксовані незначні пошкодження деяких з навколишніх будинків. Загиблих та постраждалих немає. На місці працюють відповідні служби.

Також внаслідок удару сталася зупинка поїзда — дерево впало на залізничну колію.

Наразі рух поїзда відновлено.