Три чверті американців хочуть посилення підтримки України — опитування

Переважна більшість американців виступає за розширення допомоги, яку США надають Україні﻿. Про це свідчать дані опитування Reuters/Ipsos, повідомляє Ділова столиця.

"Майже три чверті американців сказали, що США слід продовжувати підтримувати Україну, попри російські погрози про можливість застосування ядерної зброї для захисту своєї території" , — йдеться в результатах опитування.

За даними опитування, 73% зі 1005 його учасників погодилися з твердженням про необхідність продовження підтримки України, попри ядерні погрози Росії. Із цим погоджувалися як демократи, так і республіканці — 81% та 66% відповідно.

Кількість американців, які підтримують надання Україні зброї, зросла до 66%. У серпні з наданням військової допомоги погоджувалися 51% респондентів.

Водночас 58% американців вважають, що США наближаються до ядерної війни з РФ, а 65% висловили занепокоєння можливою ескалацією воєнних дій, якщо Україна отримає зброю, спроможну завдавати ударів по території Росії.