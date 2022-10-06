Три чверті американців хочуть посилення підтримки України — опитування
Переважна більшість американців виступає за розширення допомоги, яку США надають Україні. Про це свідчать дані опитування Reuters/Ipsos, повідомляє Ділова столиця.
"Майже три чверті американців сказали, що США слід продовжувати підтримувати Україну, попри російські погрози про можливість застосування ядерної зброї для захисту своєї території", — йдеться в результатах опитування.
За даними опитування, 73% зі 1005 його учасників погодилися з твердженням про необхідність продовження підтримки України, попри ядерні погрози Росії. Із цим погоджувалися як демократи, так і республіканці — 81% та 66% відповідно.
Кількість американців, які підтримують надання Україні зброї, зросла до 66%. У серпні з наданням військової допомоги погоджувалися 51% респондентів.
Водночас 58% американців вважають, що США наближаються до ядерної війни з РФ, а 65% висловили занепокоєння можливою ескалацією воєнних дій, якщо Україна отримає зброю, спроможну завдавати ударів по території Росії.