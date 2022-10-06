Комітет Ради схвалив відставку голови Нацбанку

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики схвалив відставку голови Національного банку Кирила Шевченка, повідомив﻿ заступник голови комітету Ярослав Железняк.

"Комітет Ради з питань фінансів схвалив постанову про звільнення Кирила Шевченка з посади голови НБУ. Фактично обговорення не було" , - написав він.

Зазначається, що сьогодні ввечері Комітет з питань фінансової політики знову збереться для розгляду призначення нового голови Нацбанку. За словами Железняка, на цю посаду претендує екс-голова Ощадбанку Андрій Пишний.



Нагадаємо, 4 жовтня Кирило Шевченко повідомив, що йде у відставку у зв'язку зі станом здоров'я.