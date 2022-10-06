САП: Голові НБУ Шевченку повідомили про підозру

Чинному голові Нацбанку України Кирилу Шевченку, який раніше очолював Укргазбанк, повідомили про підозру у справі про протиправну діяльність посадових осіб держбанку, яка призвела до збитків у сумі понад 206 млн грн.

"Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро України викрили протиправну діяльність посадових осіб державного АБ Укргазбанк, яка призвела до збитків у сумі понад 206 млн гривень" , - йдеться у повідомленні прес-служби Спеціалізованої антикорупційної прокуратури .

Повідомляється, що керівництво банку використало для розкрадання коштів інформацію про укладені з великими клієнтами договори банківського обслуговування.

З цією метою посадові особи банку забезпечили укладання фіктивних договорів із фізичними та юридичними особами, які нібито «агентами» банку залучили до нього великих клієнтів, зазначають у САП. За такі «агентські послуги» банк щомісяця незаконно виплачував «винагороду» цим особам.

За даними слідства, з 2014 по 2020 рік за цією схемою кошти держбанку на суму понад 206 млн грн були безпідставно перераховані 52 фіктивним агентам.

У зазначеному кримінальному провадженні про підозру повідомлено п'ятьом основним фігурантам цього злочину. Серед них чинний голова Національного банку України Кирило Шевченко, а також колишні та чинні чиновники банківських установ.

У САП підкреслили, що факти, викладені в повідомленні про підозру, не стосуються періоду перебування Шевченка на посаді голови НБУ.

4 жовтня глава Нацбанку України Кирило Шевченко повідомив, що йде у відставку. За його словами, таке рішення він ухвалив через проблеми зі здоров'ям.