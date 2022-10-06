Гуменюк: ЗСУ звільнили понад 400 квадратних кілометрів Херсонщини

Збройні сили України від початку жовтня звільнили від російських окупантів понад 400 квадратних кілометрів Херсонської області, повідомляє Українська правда.

Про це повідомила начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк на брифінгу в четвер.

"Маємо досить переконливі успіхи, напрямки ми не називаємо, але вже понад 400 квадратних кілометрів Херсонщини звільнено від окупантів (з початку активних дій у жовтні – ред.). І ми просуваємось далі" , - сказала вона. ﻿

Загалом, за словами Гуменюк, на південному напрямку ситуація залишається складною і розвивається надзвичайно динамічно. Українські сили оборони просуваються, на кількох напрямках заглиблення по лінії фронту відбувається до 20 кілометрів".

Водночас ворог проводить потужні обстріли і звільнених територій, і тилових районів (Нікопольщина, інший бік водосховища). Противник постійно гатить з РСЗВ і важкої артилерії. Ці потужні обстріли завдають пошкоджень інфраструктурі, є поранені, і це тисне на місцеве населення, додала речниця Сил півдня.