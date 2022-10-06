В Україні змінилася система житлових субсидій

В Україні з 1 жовтня стартував перший етап передачі функцій призначення та виплат житлових субсидій від органів соціального захисту до Пенсійного фонду України. ПФУ вже перерахував субсидії на суму 635 млн гривень за вересень, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Як зазначили в Мінсоцполітики, громадянам, які вже отримують житлову субсидію, не потрібно звертатися до органів соціального захисту населення чи органів ПФУ. Вони і надалі отримуватимуть призначену їм житлову субсидію обраним способом: на банківський рахунок або через поштове відділення.

"Крім того, у жовтні для них буде проведено розрахунок розміру житлової субсидії на опалювальний сезон, без необхідності звернень" , - додали в міністерстві.

Процедура призначення

Громадяни можуть звернутися за призначенням житлової субсидії будь-коли, в тому числі протягом опалювального сезону. У разі звернення протягом двох місяців з початку опалювального сезону, вона призначається з початку такого сезону.

Для призначення житлової субсидії потрібно подати заяву та декларацію за встановленими формами одним із наступних способів:

поштою до органу соціального захисту населення за місцем проживання - до 30 листопада 2022 року;

особистим візитом до уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади або посадових осіб центру надання адміністративних послуг;

в електронній формі через Портал "Дія";

поштою або особисто до сервісного центру Пенсійного фонду України, в електронній формі через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України та мобільний додаток Пенсійного фонду України - з 1 грудня 2022 року.

До Пенсійного фонду України з питання призначення житлової субсидії можна звертатися з 1 грудня 2022 року в будь-який сервісний центр ПФУ, незалежно від місця проживання. Наприклад, громадяни, які проживають в Донецькій чи Київській області, зможуть звернутися за її призначенням у Сумах чи Львові.