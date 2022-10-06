В Україні заборонять вмикати музику у громадському транспорті

Завтра, 7 жовтня, набирає чинності Закон України щодо підтримки національного музичного продукту та обмеження публічного використання музичного продукту держави-агресора (2310-ІХ). Цим документом забороняється також так зване акустичне насильство у пасажирському транспорті.

Про це повідомляє﻿ Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики.

З цього дня водіям в громадському транспорті буде заборонено відтворювати в салоні автобуса музику, звуки фільмів чи інші звукові сигнали, крім інформації про поїздку.

Заборона стосується як міського транспорту, так і приміських, міжміських, міжнародних маршрутів.

Заборона на шум стосується не лише водіїв, але й самих пасажирів: водій має право висадити порушників тиші.

Цим законом із 7 жовтня також заборонено публічне відтворення фонограм, відеограм чи кліпів російських співаків.