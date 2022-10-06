У Таїланді екс-поліцейський влаштував стрілянину в дитячому садочку

У четвер, 6 жовтня, у дитячому садку в Таїланді сталася стрілянина з численними жертвами – щонайменше 30 людей загинули, з яких 22 дитини, повідомляє Ліга.net.

За інформацією влади, стрілянину в дитячому садку влаштував колишній поліцейський. Стрілка звільнили минулого року за вживання наркотиків, а зараз на нього чекав суд за зберігання наркотиків.

Стрілянина відбулася у місті Утай Саван у північно-східній провінції Нонг Буа Лампху.

За інформацією Bangkok Post, стрілець був озброєний пістолетами й ножами, він увірвався до будівлі дитячого садка, де в цей час перебувало близько 30 дітей, і відкрив вогонь.

Стрілець втік з місця злочину, але незабаром був виявлений – він повернувся додому, вбив своїх дружину й дитину і наклав на себе руки.

За останніми даними, загалом загинули 34 особи, серед них 22 дитини.