Голова оборонного комітету Бундестагу прибула до Києва

Голова оборонного комітету німецького Бундестагу Марі-Агнесс Штрак-Ціммерман прибула до Києва сьогодні, 6 жовтня. Раніше вона закликала передати Україні БМП Marder та танки Leopard, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

Про це вона написала у Twitter.

"Приїхали до Києва. Бути на місці, отримати враження про ситуацію та потреби, поспілкуватися з політиками та урядом, зокрема з солдатами, для мене важливо у нинішній ситуації. Німеччина має збільшити підтримку" , - зазначила Штрак-Ціммерман.

Angekommen in #Kyjiw . Вгору Ort zu sein, mir von Lage & Bedarf Eindruck zu verschaffen & neben Politik & Regierung insbesondere mit aktiven Soldatinnen und Soldaten zu sprechen, ist mir in der aktuellen Situation ein wichtiges Anliegen. Deutschland muss Unterstützung erhöhen. #UKR pic.twitter.com/d5LL4Xh5Pj - Marie-Agnes Strack-Zimmermann (@MAStrackZi) Жовтень 6, 2022

За даними видання Der Spiegel, візит голови оборонного комітету Бундестагу до України триватиме два дні. Завтра вона зустрінеться з міністром оборони Олексієм Резніковим та керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком.

Варто зазначити, що раніше Штрак-Ціммерман закликала Бундестаг збільшити військову допомогу Україні. На її думку, Німеччина могла б передати бойові машини піхоти Marder, щоб посилити успіхи ЗСУ на фронті. Також політик вважає, що українські військові змогли б ефективно використати танки Leopard.