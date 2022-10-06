Швеція підтверджує диверсію на "Північних потоках"

Швеція провела інспекцію на місці викидів газу з "Північного потоку". Перші висновки підтвердили підозри щодо диверсії, йдеться в заяві на сайті генеральної прокуратури Швеції, повідомляє ЛігаБізнес.

"Ми можемо підтвердити, що на газопроводах "Північний потік-1" і "Північний потік-2" в економічній зоні Швеції сталися вибухи, що призвели до значного пошкодження газопроводів. Огляд місця злочину посилив підозри щодо серйозного саботажу" , – йдеться в заяві прокурора Матса Люгквіста (Mats Ljungqvist), який веде досудове розслідування.

Жодних додаткових подробиць прокурор не повідомляє, посилаючись на таємницю слідства й делікатність справи.

До розслідування залучена не тільки шведська прокуратура, але й Служба державної безпеки (СЕПО), Берегова охорона та Збройні сили Швеції.

Увечері 26 вересня 2022 року оператори газопроводів ПП-1 і ПП-2 повідомили про падіння тиску на трьох із чотирьох ниток. Було зафіксовано витік газу у двох місцях у Балтійському морі неподалік острова Борнгольм. Сейсмологи зареєстрували підводні вибухи на маршрутах газопроводів, перший о 02:03, другий о 19:04. ЦРУ застерігало ФРН про загрозу атак на газопроводи за кілька тижнів до них. Bild пише, що диверсію на дні Балтики могли провести підводники або дрони ГРУ. Увечері 28 вересня виявлено четверте місце розриву труб.

Пошкодження газопроводів сталося у шведській економічній зоні, тому країна має юрисдикцію для проведення розслідування.