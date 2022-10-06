В Україні прискорилася споживча інфляція
В Україні прискорилася споживча інфляція з 23,8% у серпні до 24,4% у вересні у річному вимірі. Про це йдеться у Макроекономічному та монетарному огляді Національного банку, повідомляє Корреспондент.
"Основними факторами посилення інфляційного тиску залишаються наслідки воєнних дій та російської окупації, а також ефекти перенесення від корекції курсу гривні", - наголосив регулятор.
Зазначається, що прискорення інфляції зумовили липнева корекція офіційного курсу гривні, обмежені постачання нових партій товарів, значні логістичні витрати бізнесу, вичерпання запасів та погіршення девальваційних очікувань.
"Швидше дорожчали й окремі продукти харчування на тлі зростання витрат на їхнє виробництво та постачання (більшість оброблених продуктів), обмежену пропозицію (м'ясні продукти), зростання вартості імпорту (рис, цитрусові, банани)", - зазначено в огляді.
Стримувало інфляцію розширення пропозиції вітчизняних круп та палива. Завдяки здешевленню нафти та нормалізації логістики тривало уповільнення зростання цін на пальне. Тарифи на послуги ЖКГ майже не змінилися у річному обчисленні.
"Водночас швидше зростали ціни на алкогольні напої, перш за все, внаслідок збільшення виробничих витрат на енергію, сировину та тару, а також прискорювалося подорожчання тютюнових виробів", - додали в НБУ.