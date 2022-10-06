В Україні прискорилася споживча інфляція з 23,8% у серпні до 24,4% у вересні у річному вимірі. Про це йдеться у Макроекономічному та монетарному огляді Національного банку, повідомляє Корреспондент.

"Основними факторами посилення інфляційного тиску залишаються наслідки воєнних дій та російської окупації, а також ефекти перенесення від корекції курсу гривні" , - наголосив регулятор.

Зазначається, що прискорення інфляції зумовили липнева корекція офіційного курсу гривні, обмежені постачання нових партій товарів, значні логістичні витрати бізнесу, вичерпання запасів та погіршення девальваційних очікувань.

Скріншот: bank.gov.ua

"Швидше дорожчали й окремі продукти харчування на тлі зростання витрат на їхнє виробництво та постачання (більшість оброблених продуктів), обмежену пропозицію (м'ясні продукти), зростання вартості імпорту (рис, цитрусові, банани)" , - зазначено в огляді.

Стримувало інфляцію розширення пропозиції вітчизняних круп та палива. Завдяки здешевленню нафти та нормалізації логістики тривало уповільнення зростання цін на пальне. Тарифи на послуги ЖКГ майже не змінилися у річному обчисленні.