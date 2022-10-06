Удари РФ по Запоріжжю: кількість поранених зросла

Окупаційні війська двічі за день обстріляли Запоріжжя ракетами С-300, кількість постраждалих зросла до 12 осіб. Про це повідомив﻿ начальник Запорізької ОВА Олександр Старух.

"Обласний центр двічі на день зазнав обстрілу модифікованими ракетами С-300, хоча жодної загрози для них чи військових об'єктів поряд немає. Поки що відомо про одного загиблого, 12 поранених і 21 врятованого" , — зазначив він.

Старух додав, що під завалами ще можуть бути люди. На місці працюють відповідні служби.