Прем'єр Естонії: у ЄС залишається все менше інструментів для тиску на РФ

У Європейського союзу залишається все менше інструментів, за допомогою яких можна було б здійснювати економічний тиск на Росію, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявила прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас на першому саміті Європейської політичної спільноти, повідомляє E15.Cz.

"Звичайно, у нашому інструментарії залишається все менше і менше інструментів, але потрібно чинити політичний тиск на Росію" , - заявила прем'єр-міністр Естонії.

Вона також звернула увагу, що останнім часом говорять про слабку єдність у ЄС. За її словами, це не так і навела як приклад запроваджений ЄС восьмий пакет санкцій проти Росії.

Нагадаємо, що сьогодні Рада ЄС затвердила восьмий пакет санкцій проти Росії за її агресію проти України. Рішенням ЄС запроваджено додаткові експортні обмеження, спрямовані на скорочення доступу Росії до військових, промислових та технологічних товарів, а також її можливості розвивати військовий сектор.