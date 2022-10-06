Лукашенко заборонив підвищувати ціни у Білорусі

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко запровадив заборону на підвищення цін у країні, починаючи з 6 жовтня.﻿ Про це рішення він оголосив на нараді з економічним блоком щодо інфляції, повідомляє Економічна правда.

"З 6 числа (жовтня - ред.) забороняється будь-яке зростання цін. Забороняється! З сьогоднішнього дня. Не з завтрашнього дня, а з сьогоднішнього. Щоб за добу не накрутили ціни. Тому з сьогоднішнього дня зростання цін забороняється. І не дай боже хтось по бухгалтерії проведе заднім числом щось, якісь розрахунки, перерахунки" , - наказав Лукашенко.

Рішення Лукашенко обґрунтував тим, що ціни в Білорусі , за його словами, стали "захмарними" після "шаленого сплеску" і "далі таке продовжуватися не може".

За його словами, "немає необхідності далі підвищувати зростання цін".

"Далі ціни підвищувати ніде не можна. Немає необхідності. Але бувають винятки. І ці винятки під контролем міністра та губернаторів. Все" , - заявив Лукашенко.

Він також попередив, щоб на цьому тлі не було "якихось закрить об'єктів та спроб піти з ринку".

Наближений до прес-служби Лукашенка телеграм-канал "Пул Первого" повідомив, що винятки можуть бути лише індивідуальними, і вони мають прийматися міністрами або головами облвиконкомів.