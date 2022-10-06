Україна заарештувала 2 млрд гривень активів російського олігарха Фрідмана

Україна заарештувала активи російського мільярдера Михайла Фрідмана в "Альфа-банку". Сума заарештованих активів сягає 2 млрд гривень, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить сторінка Бюро економічної безпеки України.

В Україні було накладено арешт на товарні знаки загальною вартістю понад 2 млрд грн, що належать кіпрській компанії. За інформацією правоохоронців, ця офшорна компанія використовувалась українською фінансовою установою під час виведення активів за межі України.

"Український банк, його материнський банк у РФ та офшорна компанія пов’язані між собою єдиними бенефіціарними власниками, серед яких відомий російський олігарх" , - йдеться у повідомленні.

Також слідчі встановили, що раніше торгові знаки раніше належали материнському банку у Російській Федерації, а у 2021 році, з метою використання умов пільгового оподаткування були переоформлені на кіпрського нерезидента.

За інформацією РБК-Україна, мова йде про російського олігарха Фрідмана, проти якого нещодавно в Україні ввели санкції.

В рамках класифікації НБУ "Альфа-банк Україна" не відноситься до групи російських фінансових установ. Втім, російські олігархи Михайло Фрідман та Пьотр Авен є мажоритарними акціонерами фінустанови.

Раніше Міністерство закордонних справ Великобританії оголошувало санкції проти "Альфа-Банку Росія". При цьому підкреслюється, що "Альфа-Банк Україна" - окрема юридична особа, яка не підпадає під санкції.

Хто такий Михайло Фрідман

Фрідман є уродженцем Львова, має громадянство Росії та Ізраїлю. Співвласник і голова наглядової ради консорціуму "Альфа-Груп", куди входить великий приватний "Альфа-банк".

Статок Фрідмана оцінюється в близько 15 млрд доларів. За деякими даними, входить до першої десятки російських мільярдерів.

З лютого 2022 року перебуває під міжнародними санкціями як особа, яка активно підтримувала матеріально або фінансово і отримувала вигоду від російських керівників, відповідальних за захоплення Криму та дестабілізацію України.

Нагадаємо, що 30 вересня Рада національної безпеки та оборони України запровадила санкції проти кількох тисяч суб'єктів РФ. Серед них є і Михайло Фрідман.

Ще у травні Україна заарештувала активи Фрідмана в "Альфа-банку" на понад 12,4 млрд гривень.

Вже у червні україна заарештувала 53 млн гривень активів російського олігарха Фрідмана.