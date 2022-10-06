Федоров про вибухи у Мелітополі: знищуються ворожі склади

Мер Мелітополя Іван Федоров підтвердив вибухи вранці 6 жовтня у захопленому російськими окупантами місті, повідомляє Новое время.

В ефірі національного телемарафону він розповів, що вибухають боєприпаси на складах військ РФ.

"З самого ранку лунають вибухи, знищуються ворожі склади техніки та боєприпасів. Зараз над містом у північній частині густий дим, це бачать майже всі мешканці міста" , - наголосив він.

Федоров також опублікував відео густого диму, що піднімається над містом.

Вранці 6 жовтня ЗМІ повідомили, що у захопленому Мелітополі та прилеглих районах пролунали потужні вибухи. У північній частині Мелітополя, де розташована одна з баз російських загарбників, упродовж години лунали потужні вибухи.