Генштаб: ЗСУ звільнили майже 100 населених пунктів на Слобожанському напрямку

На Слобожанському напрямку з 21 вересня було звільнено від військ РФ 93 населені пункти, а ЗСУ просунулися вглиб оборони росіян на 55 км, повідомляє Новое время.

Про це на брифінгу повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов.

"З 21 вересня нашим військам вдалося просунутися в глибину оборони противника на 55 кілометрів, встановити контроль у 93 населених пунктах, взяти під контроль понад 2400 квадратних кілометрів Слобожанщини" , - зазначив він.

Громов додав, що на напрямку Куп'янськ-Сватове війська РФ намагаються вести стримувальні дії, щоб уповільнити український наступ.

4 жовтня президент Володимир Зеленський повідомляв, що лише за тиждень від псевдореферендуму окупантів звільнили десятки населених пунктів у Херсонській, Харківській, Луганській та Донецькій областях.