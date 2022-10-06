Гайдай: ЗСУ звільнили населений пункт Греківка на Сватівському напрямку

Голова Луганської ОВГ Сергій Гайдай підтвердив, що ЗСУ звільнили від російських окупантів населений пункт Греківка на Сватівському напрямку, повідомляє Новое время.

У коментарі Радіо Свобода Гайдай заявив, що на Луганщині йдуть важкі бої, а російські окупанти готуються до тривалої оборони.

За його словами, основні бої відбуваються у напрямку Кремінної, але успіхи ЗСУ також є і на Сватівському напрямку, де розташована Греківка.

«Вже хтось із бійців виклав фотографію під назвою цього населеного пункту. Це вже не якась таємниця. Дійсно Греківка звільнена. Рухаємось і в тому напрямку», - сказав він.

Напередодні Telegram-канал DeepState опублікував фото з українськими бійцями на фоні Греківки. За їхніми даними, населений пункт звільнили воїни 95 окремої десантно-штурмової бригади.

2 жовтня Гайдай заявив, що визволення Лимана може запустити процес деокупації Луганської області. Наразі ситуація для окупантів на фронті у цьому регіоні напружена. Це може відкрити українській армії шлях на Кремінну, Сватове, Старобільськ та інші міста Луганської області.

За даними британської розвідки, українські сили просунулися на 20 км за річку вглиб російської оборонної зони у напрямку вузла постачання міста Сватове у Луганській області.

6 вересня Гайдай говорив, що ЗСУ звільнили шість населених пунктів у Луганській області.