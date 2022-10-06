Іспанія відправляє Україні нову партію гуманітарної допомоги

Міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес у четвер оголосила про відправлення чергової партії гуманітарної допомоги для України, повідомляє Європейська правда.

З міста Алькала-де-Енарес до України вирушать вісім легких позашляхових броньованих автомобілів, два автомобілі швидкої допомоги та п’ять тонн медикаментів. Допомогу взяли із запасів збройних сил Іспанії.

Зазначається, що наземний конвой через чотири-п’ять днів дістанеться Польщі, після чого буде переданий українській владі.

Окремо готується конвой із 12 великовантажних автомобілів із гуманітарною допомогою. Їх найближчими днями відправлять морем із порту Більбао до союзної країни, а звідти – землею також доправлять до Польщі.

"Це – ті пріоритети, які Україна має станом на зараз і те, чого вона від нас вимагає. Війна дуже жорстока, поранень зазнають багато людей, і вони негайно потребують медикаментів" , – прокоментувала глава іспанського Міноборони.

Також вона анонсувала, що з 1 листопада буде розширена програма підготовки українських військовослужбовців в Іспанії. Частина з них уже беруть участь у навчаннях у Сарагосі.

Станом на зараз Іспанія відправила Україні військової та гуманітарної допомоги 31 літаком, майже 80 ваговозами й двома кораблями.

Зокрема, 30 вересня країна відправила військовий медично-транспортний літак своїх повітряних сил з медикаментами для України.