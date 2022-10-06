МЗС РФ: ядерна війна неприпустима і ніколи не має бути розв'язана

Росія заявляє, що дотримується принципу неприпустимості ядерної війни і що така війна ніколи не повинна бути розв'язана, повідомляє Українська правда.

Про це заявила офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова на брифінгу в четвер, відео якого публікує ТАСС.

"Російська Федерація повною мірою віддана принципу неприпустимості ядерної війни. Ми неодноразово говорили і підтверджували це. У такій війні не може бути переможців, вона ніколи не повинна бути розв'язана".

Захарова також заявила, що градус "ядерної риторики" підвищується нібито "НАТОцентричними структурами, НАТОцентричними країнами і тими, хто обслуговує в інформаційній сфері їхні інтереси", не згадавши про погрози представників РФ, зокрема президента країни Володимира Путіна та експрезидента, заступника голови Радбезу РФ Дмитра Медведєва.

"Ми не маємо наміру брати участь у цьому моторошному дискурсі, присвяченому накачуванню ядерної риторики" , - заявила представниця МЗС РФ, додавши, що не буде зачитувати "доктринальні документи з цього приводу", тому що позиція країни "не зазнала жодних змін".

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