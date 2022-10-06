Зеленський звернувся до учасників саміту Європейської політичної спільноти
Президент Володимир Зеленський під час звернення до Європейської політичної спільноти у четвер, 6 жовтня, закликав лідерів європейських країн направити всю міць Європи на завершення війни і гарантування довгострокового миру, повідомляє Новое время.
Глава держави нагадав, що країна-агресор Росія вбиває на полі бою в Україні, у мирних українських містах та на вулицях міст Європи, влаштовуючи замахи і диверсії проти складів зі зброєю, виробництв і газопроводів. Він наголосив, що Росія використовує шантаж і залякування, «щоб світ перестав допомагати тим, кого вона вбиває».
Зеленський сказав, що світ має створити спеціальний трибунал для покарання Росії за злочин агресії проти України, а також механізм компенсації Москвою збитків, яких вона завдала нашій країні. Він заявив, що війну потрібно виграти зараз в Україні, щоб російська агресія не повторилася в інших країнах.
"Україна – це тільки перше поле бою, куди вийшла ця держава. І саме в Україні потрібно її перемогти. Треба реалізувати нашу формулу миру… Тут і зараз я закликаю вас ухвалити базове рішення. Рішення про сенс для цієї нашої спільноти, для цього нашого формату. Ми, лідери Європи, можемо стати лідерами миру. Наша Європейська політична спільнота може стати Європейською спільнотою миру.", - звернувся президент України до європейських лідерів.