Зеленський звернувся до учасників саміту Європейської політичної спільноти

Президент Володимир Зеленський під час звернення до Європейської політичної спільноти у четвер, 6 жовтня, закликав лідерів європейських країн направити всю міць Європи на завершення війни і гарантування довгострокового миру, повідомляє Новое время.

Глава держави нагадав, що країна-агресор Росія вбиває на полі бою в Україні, у мирних українських містах та на вулицях міст Європи, влаштовуючи замахи і диверсії проти складів зі зброєю, виробництв і газопроводів. Він наголосив, що Росія використовує шантаж і залякування, «щоб світ перестав допомагати тим, кого вона вбиває».

Зеленський сказав, що світ має створити спеціальний трибунал для покарання Росії за злочин агресії проти України, а також механізм компенсації Москвою збитків, яких вона завдала нашій країні. Він заявив, що війну потрібно виграти зараз в Україні, щоб російська агресія не повторилася в інших країнах.