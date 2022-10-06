Генштаб: ЗСУ відбили атаки в районі 10 населених пунктів

У четвер росіяни завдали 6 ракетних і 7 авіаударів, ЗСУ відбили атаки в районі 10 населених пунктів, повідомляє Українська правда.

Про говорить зведення Генштабу станом на 18 годину.

Цієї доби окупанти завдали 6 ракетних та 7 авіаційних ударів, здійснили понад 23 обстріли з РСЗВ.

Від ворожих ударів постраждали об’єкти та цивільне населення більш ніж 25 населених пунктів. Серед інших це – Запоріжжя, Шепетівка, Сіверськ, Білогорівка, Ольгівське та Гоптівка.

Противник здійснював обстріли:

на Сіверському напрямку – зі ствольної артилерії, в районах населених пунктів Сеньківка, Ясна Поляна і Блешня Чернігівської області та Середина Буда, Кияниця і Фотовиж Сумської області;

напрямку – зі ствольної артилерії, в районах населених пунктів Сеньківка, Ясна Поляна і Блешня Чернігівської області та Середина Буда, Кияниця і Фотовиж Сумської області; на Слобожанському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Уди, Стрілеча, Нескучне, Гатище та Вільхуватка;

напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Уди, Стрілеча, Нескучне, Гатище та Вільхуватка; на Краматорському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Спірне, Білогорівка, Сіверськ та Верхньокам’янське;

напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Спірне, Білогорівка, Сіверськ та Верхньокам’янське; на Бахмутському напрямку – з артилерії різних типів, в районах населених пунктів Соледар, Бахмут, Яковлівка, Курдюмівка, Нью-Йорк та Зайцеве;

напрямку – з артилерії різних типів, в районах населених пунктів Соледар, Бахмут, Яковлівка, Курдюмівка, Нью-Йорк та Зайцеве; на Авдіївському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, у районах населених пунктів Авдіївка, Кам’янка, Красногорівка, Первомайське, Парасковіївка, Піски та Новомихайлівка;

напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, у районах населених пунктів Авдіївка, Кам’янка, Красногорівка, Первомайське, Парасковіївка, Піски та Новомихайлівка; на Новопавлівському та Запорізькому напрямках наступальних дій противник не проводив. Від ворожих обстрілів постраждала інфраструктура понад двадцяти населених пунктів. Зокрема, Новоукраїнки, Времівки, Полтавки та Новополя.

та напрямках наступальних дій противник не проводив. Від ворожих обстрілів постраждала інфраструктура понад двадцяти населених пунктів. Зокрема, Новоукраїнки, Времівки, Полтавки та Новополя. На Південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони більш як тридцяти населених пунктів поблизу лінії зіткнення. Серед них – Правдине, Мирне, Киселівка, Кобзарці та Велике Артакове.

За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили ворожі атаки в районах населених пунктів Соледар, Бахмутське, Яковлівка, Одрадівка, Зайцеве, Бахмут, Красногорівка, Побєда, Водяне та Любомирівка.

Авіація Сил оборони протягом доби завдала 11 ударів. Підтверджено ураження одного опорного пункту, 5 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 5 зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили 5 БпЛА ворога, серед яких два Shahed-136 та один Mohajer-6.

Ракетні війська і артилерія за поточну добу уразили 19 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 2 склади боєприпасів та 6 засобів артилерії.