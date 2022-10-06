Рада закликає світ засудити псевдореферендуми Росії в Україні

Верховна Рада ухвалила заяву у зв’язку із злочинними рішеннями керівництва РФ про спробу анексії тимчасово окупованих територій Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України із закликом до світової спільноти, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє пресслужба Верховної Ради.

Зокрема, Верховна Рада закликає ООН, Європейський Союз, НАТО, парламенти та уряди всіх держав світу та міжнародні організації засудити проведені Росією фіктивні референдуми з метою анексії тимчасово окупованих територій України, не визнавати легітимними їх сфабриковані результати, визнати неправомірні приєднання цих територій до РФ.

У Раді пояснили, що метою ухвали постанови є привернення уваги міжнародної спільноти до відсутності юридичних наслідків за ухвалені керівництвом РФ злочинних рішень.

ВРУ вимагає посилити санкційний тиск на Росію та російських посадових осіб, щоб змусити її негайно припинити злочин агресії проти України, вивести усі контрольовані нею збройні формування з території Української держави та відновити територіальну цілісність країни у межах її міжнародно визнаних кордонів 1991 року.

27 вересня російські окупанти оголосили «результати» псевдореферендумів на території тимчасово окупованих районів у Херсонській, Запорізькій, Луганській та Донецькій областях, намалювавши від 87% до 99% «підтримки».

Російський диктатор Володимир Путін 30 вересня підписав із ватажками терористичних організацій «Л/ДНР» та колаборантами у Херсонській та Запорізькій областях «договори» про анексію захоплених територій України.

4 вересня Зеленський ввів у дію рішення РНБО про неможливість переговорів із Путіним та про санкції проти РФ. Це було відповіддю на спробу анексії захоплених українських територій.

Український президент також офіційно визнав нікчемними укази Путіна про анексію українських територій.