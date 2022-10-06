НБУ вирішив ліквідувати "Банк Січ"

Національний банк ухвалив рішення відкликати банківську ліцензію та ліквідувати "Банк Січ", якого було визнано неплатоспроможним на початку серпня, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомила пресслужба Національного банку.

Зазначається, що регулятор вдався до такого кроку зважаючи на пропозицію Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію АТ "БАНК СІЧ" вступає в силу з 10 жовтня 2022 року.

Правління Нацбанку 9 серпня віднесло "Банк Січ" до категорії неплатоспроможних – банк не виконав вчасно свої зобов’язання перед регулятором за кредитами рефінансу через брак коштів. Після цього Фонд гарантування розпочав виведення "Банку Січ" з ринку та ввів у нього тимчасову адміністрацію.

Тоді київська влада заявила, що планує створити Муніципальний банк та подати заявку на виведення з ринку збанкрутілого "Банку Січ".

Нагадуємо:

Фонд гарантування вкладів повторно продовжив строки конкурсу з пошуку інвесторів на виведення "Банку Січ" з ринку: не всі встигли подати заявки.

За даними ЕП, Фонд отримав прийшов лише один пакет документів від одного учасника конкурсу у попередньо встановлений термін. Цим учасником був один із українських комерційних банків, при цьому від київської влади Фонд не отримав повний пакет документи.