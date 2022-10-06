ЗМІ: з російської частини в Херсоні втекла група військових

Із козачого загону "Дон" в окупованому Херсоні втекла група озброєних російських військовослужбовців, повідомляє Українська правда.

Про це пише "Радіо Свобода" в Telegram.

Повідомляється, що 13 втікачів мають зброю, боєприпаси, викрали автомобілі та "проникли на територію республіки Крим".

Під час їхнього затримання в орієнтуванні пропонується дотримуватися крайньої обережності, оскільки вони "озброєні автоматичною зброєю, пістолетами, підствольним гранатометом, пострілами до нього і ручними гранатами".

Орієнтування повідомляє, що втікачі "вкрай небезпечні, мають бойовий і оперативний досвід, підозрюються в серії тяжких та особливо тяжких злочинів на території Херсонської області".