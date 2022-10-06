Міноборони: Фінляндія передасть ЗСУ дев'ятий пакет військової допомоги

Фінляндія підтримала передачу українській армії дев’ятого пакета військової допомоги, повідомляє Новое время.

Про це повідомив міністр оборони Фінляндії Антті Кайкконен у Twitter.

"Наша підтримка Україні продовжується з дев'ятим пакетом оборонних матеріалів. Рішення прийнято" , - пише він.

Міністр додав, що війна Росії проти України, ймовірно, може тривати довго. Він не уточнив, що включено до фінської допомоги.

Раніше Кайкконен говорив, що дев'ятий пакет допомоги, ймовірно, не буде останнім і закликав свою країну бути готовою підтримувати ЗСУ ще певний час.