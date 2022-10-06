Зеленський закликав НАТО не чекати, доки Росія застосує ядерну зброю

Президент Володимир Зеленський під час виступу в Інституті Лоуї закликав НАТО не чекати на можливий ядерний удар з боку Росії, щоб потім вживати заходів проти агресора, повідомляє Новое время.

Глава держави заявив, що НАТО, на його думку, має унеможливити застосування Росією ядерної зброї.

"Ще раз звертаюся до міжнародної спільноти. Як це було до 24-го… превентивні удари — щоб вони знали, що з ними буде, якщо вони застосують [ядерну зброю], а не навпаки — чекати на ядерні удари Росією, щоб потім сказати: «Ах ти так? Ну ось, тримай від нас" , — сказав Зеленський і закликав Північноатлантичний альянс «переглянути порядок застосування свого тиску».

Володимир Зеленський закликав розпочати жорсткий санкційний тиск на Росію до повномасштабного вторгнення в Україну, але міжнародна спільнота цього не зробила.

Під час звернення до Ради безпеки ООН 27 вересня президент України казав, що Росія, яка погрожує світові застосуванням ядерної зброї, не має права володіти такою зброєю. Зеленський також заявляв, що світ повинен «системно виписати» можливу реакцію, щоб диктатори «боялися навіть думати погрожувати будь-якій державі чим завгодно».

Раніше в США заявили, що у разі застосування РФ проти України ядерної зброї відповідь Вашингтона та союзників буде рішучою. США попередили Кремль про «катастрофічні наслідки».

21 вересня російський диктатор Володимир Путін після оголошення мобілізації в РФ вкотре пригрозив західним країнам застосуванням ядерної зброї, сказавши, що "це не блеф".