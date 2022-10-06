Повітряні Сили у четвер знищили п'ять безпілотників окупантiв

ЗСУ у четвер, 6 жовтня, збили п’ять російських безпілотників, з яких чотири — іранського виробництва, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє пресслужба Повітряного командування у Telegram.

"6 жовтня з 15:00 по 20:00 на півдні України підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних Сил знищили п'ять безпілотників окупантів" , - йдеться в повідомленні.

ЗСУ уточнили, що збили:

один ударний іранський безпілотний авіаційний комплекс Mohajer-6;

один БПЛА оперативно-тактичного рівня Орлан-10;

три іранські БпЛА-камікадзе Shahed-136.

Напередодні окупанти атакували Білу Церкву іранськими дронами-камікадзе Shahed-136. Внаслідок атаки виникли пожежі на об'єктах інфраструктури, одна людина була поранена.

Усього по місту випустили близько 12 дронів, половину з них збили.