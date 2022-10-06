Росіяни обстріляли з артилерії та мінометів громади Сумської області

Російські окупаційні війська у четвер, 6 жовтня, обстріляли з артилерії та мінометів громади Сумської області, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє у Facebook оперативно-тактичне угруповання Суми.

Близько 13.00 було зафіксовано артилерійські обстріли Юнаківської громади. Приблизно о 15.00 під артилерійський обстріл та обстріл РСЗВ потрапила Краснопільська ОТГ.

"Після 17.00 по Миропільській ОТГ Сумського району здійснено мінометний обстріл околиць та ділянок місцевості. Було 20 прильотів калібру М120, через що внаслідок обстрілу осколками та ударною хвилею пошкоджено стайню та сім приватних будинків на західній околиці села" , — розповіли військові.

Уламки та ударна хвиля вибухів пошкодили в Юнаківській громаді приватний будинок, газову трубу та лінію електропостачання.

Потерпілих серед цивільного населення немає.