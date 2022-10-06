Рада ЄС ухвалила надзвичайні заходи щодо зниження цін на енергоносії

Країни-члени Європейського Союзу прийняли постанову про екстрене втручання для вирішення проблем високих цін на енергоносії, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить прес-реліз Ради Європи.

Так, ЄС запроваджує загальні заходи для зменшення попиту на електроенергію та збору та перерозподілу надлишкових доходів енергетичного сектору серед домогосподарств та малих і середніх підприємств.

Регламент Ради встановлює добровільну загальну ціль скорочення 10% валового споживання електроенергії та обов’язкову ціль скорочення 5% споживання електроенергії в години пік. Країни-члени визначать 10% годин пік між 1 грудня 2022 року та 31 березня 2023 року, протягом яких вони зменшать попит. Держави-члени зможуть вільно вибирати відповідні заходи для зменшення споживання для обох цілей у цей період.

Рада ЄС також погодилася обмежити ринкові доходи на рівні 180 євро/МВт-год для виробників електроенергії, включаючи посередників, які використовують так звані інфрамаржинальні технології для виробництва електроенергії, такі як відновлювані джерела енергії, ядерне та буре вугілля.

Пкрім того, постанова Ради встановлює обов’язковий тимчасовий солідарний внесок на прибуток підприємств, які працюють у секторах видобутку сирої нафти, природного газу, вугілля та нафтопереробки.

Держави-члени мають використовувати надходження від цього внеску для надання фінансової підтримки домогосподарствам і компаніям, а також для пом’якшення наслідків високих роздрібних цін на електроенергію.

Заходи носять тимчасовий та надзвичайний характер. Вони застосовуватимуться з 1 грудня 2022 року до 31 грудня 2023 року. Цільові показники скорочення споживання енергії застосовуватимуться до 31 березня 2023 року. Обов’язкове обмеження ринкових доходів діятиме до 30 червня 2023 року.

При цьому країни-члени запровадили спеціальні винятки для Кіпру та Мальти.

Нагадаємо, що ціни на електроенергію в Європі за рік зросли майже в 10 разів, що вплинуло на інфляцію і різко збільшило навантаження на підприємства і населення.