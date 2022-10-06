Байден не виключив можливості зустрічі з Путіним на саміті G20

Президент США Джо Байден не виключив можливості зустрічі з російським лідером Владіміром Путіним під час листопадового саміту G20 на Балі, повідомляє Українська правда.

Про це пише Le Figaro.

"Це ще належить розглянути" , - сказав він журналістам, відповідаючи на запитання про можливість прямої розмови з російським президентом під час саміту.

Білий дім раніше заявляв, що така зустріч не виключена. Однак плани поїздок двох лідерів ще не підтверджені.

Байден також заявив, що він "упевнений" у зустрічі зі своїм китайським колегою Сі Цзіньпіном, якщо той приїде на Балі. Немає впевненості, що Путін і Сі Цзіньпін будуть присутні на зустрічі.

Раніше у Білому домі заявили, що Зеленський має взяти участь у саміті G20 на Балі, якщо туди приїде Путін.

Нагадаємо, згідно із заявою президента Індонезії Джоко Відодо, Путін і Сі Цзіньпін візьмуть участь у саміті G20.

Індонезія також запросила українського президента Володимира Зеленського взяти участь у саміті на Балі.

Зеленський заявляв, що участь України в осінньому саміті G20 буде залежати від безпекової ситуації в країні і від складу учасників саміту.