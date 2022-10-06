Живицький: на Сумщині вводять масочний режим через Covid

На Сумщині з 7 жовтня вводиться масковий режим через підвищення захворюваності на Covid, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у Telegram за підсумками засідання обласної комісії ТЕБ та НС.

"Від 7 жовтня в Сумській області вводимо масковий режим через підвищену захворюваність на Covid. Він, нажаль, нікуди від нас не подівся".

У відеозверненні Живицький повідомив про відповідне своє розпорядження і закликав мешканців області максимально дотримуватися протиепідемічних заходів.