Зеленський розповів про успіхи ЗСУ на фронті

Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні у четвер, 6 жовтня, розповів про успіхи захисників України на фронті, повідомляє Новое время.

Глава держави наголосив, що з 1 жовтня лише на Херсонщині від фейкового «референдуму» російських окупантів звільнили та стабілізували понад 500 кв. кілометрів території та десятки населених пунктів. Зеленський також розповів, що Сила оборони України мають успіхи на східному напрямку.

"Обов'язково настане день, коли ми прозвітуємо про успіхи і в Запорізькій області — у тих районах, які поки що контролюються окупантами. Настане день, коли ми скажемо і про звільнення Криму... Очевидно і те, що цим шляхом ще доведеться пройти. Ще чекає багато чого витримати, багато чого зробити" , - додав президент.

6 жовтня заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов заявив, що захисники України з 1 жовтня звільнили 29 населених пунктів у Херсонській області.

До цього керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк повідомляла, що з початку жовтня Сили оборони України звільнили понад 400 квадратних кілометрів Херсонської області.

Голова Луганської ОВГ Сергій Гайдай напередодні підтвердив, що ЗСУ звільнили шість населених пунктів у Луганській області.