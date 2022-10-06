Кім запропонував окупантам на півдні здаватися разом з технікою

У Херсонській та Миколаївській областях російські окупанти можуть заробити гроші за здачу в полон з військовою технікою, повідомляє Новое время.

Про це заявив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Він уточнив, що окупанти продовжують здаватись на цих напрямках.

"Завдяки проекту Хочу жити росіяни продовжують здаватися. Як бонус на південному напрямку можна здатися разом з технікою та отримати за це гроші. Ми вже маємо пару успішних „кейсів“, але про це пізніше" , — розповів Кім.

Він також оприлюднив прайс-лист на ворожу техніку:

танк - 50 000 доларів;

бойова машина піхоти, бойова машина десанту та подібна техніка - 25 000 доларів;

реактивні системи залпового вогню – 15 000 доларів;

самохідні артилерійські установки та подібна техніка – 10 000 доларів;

броньовані машини – 5 000 доларів.

Вранці у четвер, 6 жовтня, Росія атакувала Миколаївську область дронами-камікадзе іранського виробництва.