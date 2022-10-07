США ліквідували трьох ватажків ІДІЛ у Сирії - NYT

Сполучені Штати провели успішну контртерористичну операцію на півночі Сирії, в ході якої ліквідували трьох ватажків "Ісламської держави".﻿ Про це, з посиланням на The New York Times, пише Олег Васьків, РБК-Україна.

Зазначається, що атаки розпочалися вранці 6 жовтня, коли американські ССО висадилися з гелікоптерів і вбили Раккана Вахіда аль-Шаммарі.

Журналісти пишуть, що, за даними Пентагону, терорист сприяв контрабанді зброї та бойовиків для підтримки операцій ІДІЛ.

"Рейд був рідкісною операцією на території Сирії та відбувся всього за кілька миль від сирійського аеродрому, де базуються російські війська" , - деталізували у газеті.

NYT додає, що вже через кілька годин США за допомогою дрона завдали ще одного удару й убили заступника лідера "Ісламської держави" у Сирії та людину, відповідальну за роботу з полоненими.