В Україні з’явиться електронне резидентство
Верховна Рада 6 жовтня проголосувала в цілому за законопроєкт №5270 про електронне резидентство. Документ підтримали 252 парламентарі. Про це написав нардеп Ярослав Железняк, пише Олег Васьків, РБК-Україна.
Відповідний законопроєкт передбачає спеціальний статус для іноземців, який відкриває можливість вести бізнес в Україні.
Очікується, що вже цього року е-резидентами стануть 1 000 іноземних громадян. Для того, аби отримати цей статус фахівцю необхідно здійснити декілька кроків:
- зареєструватись у "Дії";
- пройти фінансову та безпекову перевірку.
Якщо все добре, то він стає е-резидентом - електронним платником єдиного податку на 3 групі без ПДВ та отримує ЕЦП. Опісля особа має дистанційно відкрити рахунок у банку, який і буде податковим агентом для е-резидента.
Іноземець матиме право працювати та сплачувати податок - 5% від доходів в рамках ліміту ФОП третьої групи. Більше ліміту - 15%. Усі документи будуть в електронній формі, всі листування з ДПС онлайн, всі розрахунки безготівкові.
Список е-резидентів затверджує уряд
Список країн, громадянам яких дозволено стати е-резидентами України визначає уряд. Електронними резидентами не можуть стати:
- громадяни Росії;
- внесені в "чорний список" FATF (Міжнародна група з протидії відмиванню брудних грошей);
- особи, які мають дохід в Україні (окрім пасивного).
Отримання статусу е-резидента є безкоштовним.