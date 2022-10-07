РФ вперше атакувала Запоріжжя іранськими дронами

За словами голови ОВА Олександра Старуха, у ніч проти п’ятниці, 7 жовтня, російські окупанти вперше атакували Запоріжжя іранськими дронами-камікадзе Shahed-136, є постраждалий, повідомляє Новое время.

Внаслідок удару було зруйновано об'єкти інфраструктури у двох районах міста.

"Сьогодні окупант вперше застосував безпілотні літальні апарати. Попередньо це були БПЛА Shahed-136. Саме тому містяне не чули надто гучних звуків вибухів. За попередньою інформацією, є один постраждалий, його ушпиталено" , - написав Старух.



