Генштаб: ворог не припиняє наступу на Бахмутському та Авдіївському напрямках

Минулої доби окупанти завдали 8 ракетних та 15 авіаційних ударів, здійснили понад 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Три крилатих ракети Х-22 противника не долетіли до цілей

Про це йдеться у повідомленні﻿ Генерального штабу ЗСУ.

"Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах зриву активних дій Сил оборони на окремих напрямках, не припиняє ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Здійснює перегрупування військ на Південнобузькому напрямку" , — кажуть у штабі.

Окупанти обстрілюють позиції ЗСУ вздовж лінії зіткнення, облаштовують оборонні позиції та рубежі на окремих напрямках, ведуть повітряну розвідку. Завдають ударів по цивільній інфраструктурі та помешканнях мирних жителів, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів на всій території України. Так, протягом минулої доби окупанти завдали 8 ракетних та 15 авіаційних ударів, здійснили понад 70 обстрілів з РСЗВ. Три крилатих ракети Х-22 противника не долетіли до цілей.

Від ворожого вогню постраждали об’єкти та цивільне населення більш ніж 25 населених пунктів. Серед інших — Новомихайлівка, Залізничне, Спірне, Давидів Брід, Благодатівка і Мирне.

"Удари по Харкову, Запоріжжю, Миколаєву та Нікополю зроблено виключно з метою знищення цивільних помешкань та критичної інфраструктури міст" , — заявили у Генштабі.

На Волинському та Поліському напрямках — без суттєвих змін.

На інших напрямках противник здійснював обстріли:

на Сіверському – зі ствольної артилерії в районах Бояро-Лежачів, Мезенівки та Рижівки Сумської області;

на Слобожанському – з танків, мінометів та реактивної артилерії в районах Дворічної, Зарубівки, Вовчанська, Гатища;

на Краматорському – з артилерії різних типів в районах Спірного, Білогорівки, Верхньокам’янського, Серебрянки та Роздолівки;

на Бахмутському — в районах Соледара, Бахмута, Часового Яра, Курдюмівки, Опитного, Зайцевого та Нью-Йорка;

на Авдіївському — з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії обстріляно райони Мар’їнки, Шахтарського, Водяного та Новомихайлівки.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках від ворожих обстрілів постраждала інфраструктура в районах Новоукраїнки, Новоданилівки, Червоного, Новосілки, Полтавки та Малих Щербаків.

На Південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 25 населених пунктів по всій лінії зіткнення.

Підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів в районах Виїмки, Красного, Бахмута, Майорська, Веселого, Побєди, Невельського, Кам’янки та Тернових Подів.

За наявною інформацією, на посилення російської армії, що воює на окупованій території Донецької області, прибуло підкріплення з 500 мобілізованих кримінальних злочинців. Командирами новоприбулих підрозділів призначено офіцерів з-поміж колишніх російських правоохоронців. Командування видало розпорядження про вилучення мобільних телефонів у всіх мобілізованих, що прибувають.

Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 23 удари. Підтверджено ураження опорного пункту, 15 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 7 зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони на різних напрямках збили понад 20 безпілотників ворога. Серед них: 5 "Орлан-10", 15 Shahed-136 та 1 Mohajer-6.

Ракетні війська й артилерія уразили 5 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 5 позицій ППО, 2 засоби артилерії, склад боєприпасів та переправу.

Як писала "ДС", російські військові 7 жовтня вперше атакували Запоріжжя дронами-камікадзе.