Румунія може приєднатися до Шенгенської зони до кінця року

Румунія може до кінця року приєднатися до Шенгенської зони, допустив президент країни Клаус Йоганніс, повідомляє Європейська правда.

Про це він сказав, прибувши на саміт європейських лідерів у Празі.

Йоганніс сказав, існує ймовірність того, що Румунія вступить до Шенгенської зони до кінця року в рамках головування Чехії в ЄС.

"Але гарантії, я повинен чітко сказати, поки немає" , - підкреслив президент Румунії.

Він визнав, що шанси вищі, ніж у минулому, "бо необхідність єдності в Європі стала ще очевиднішою під час війни, яку Росія веде проти України".

Йоганніс переконаний: європейська єдність лише посилиться, якщо Румунія, Болгарія та Хорватія стануть частиною Шенгенської зони.

"Після стількох років очікування я вважаю, що всі лідери усвідомили, що цей крок може лише зміцнити єдність Союзу та силу нашого підходу" , - додав він.

У грудні Рада ЄС голосуватиме за те, чи дозволити Румунії та Болгарії увійти до Шенгенської зони після більш ніж десятирічної затримки.

Міністр внутрішніх справ Лучіан Боде заявив, що 15 із 26 інших країн-членів ЄС направили експертів до Румунії для оцінки підготовки країни до приєднання до вільної від прикордонного контролю зони. За словами Боде, Нідерланди не входять до країн, які направили експертів.

За словами багатьох румунських офіційних осіб, Нідерланди можуть бути єдиною країною, яка виступає проти приєднання Румунії до Шенгенської зони.

У минулому кілька інших держав-членів були проти приєднання Румунії та Болгарії. Тим не менш, і президент Франції Еммануель Макрон, і канцлер Німеччини Олаф Шольц закликали цього року надати двом країнам доступ до зони, вільної від прикордонного контролю.

Останнім часом із цього приводу велися переговори між Бухарестом та Гаагою, і очікується, що прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте відвідає Бухарест з офіційним візитом наступного тижня.