Байден заявив, що Путін не жартує, коли загрожує ядерною зброєю

Президент США Джо Байден заявив, що погроза президента Росії Володимира Путіна застосувати ядерну зброю є найсерйознішою загрозою з часів кубинської ракетної кризи, оскільки військове керівництво Росії зіткнулося з негативною реакцією громадськості всередині країни на війну в Україні, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

"Вперше після кубинської ракетної кризи у нас є пряма загроза застосування ядерної зброї, якщо насправді все піде тим шляхом, яким воно йшло" , - сказав Байден.

Байден сказав, що російський президент "не жартує, коли говорить про потенційне застосування тактичної ядерної зброї, біологічної чи хімічної зброї, тому що її збройні сили значно програють".

"Ми не стикалися з перспективою Армагеддону з часів Кеннеді та кубинської ракетної кризи" , - сказав він.

Під час кризи 1962 року Сполучені Штати за президента Джона Кеннеді та Радянського Союзу за його керівника Микити Хрущова були близькі до застосування ядерної зброї через присутність радянських ракет на Кубі.

Путін, якому в п'ятницю виповнюється 70 років, заявив, що застосує всі необхідні засоби, включаючи російський ядерний арсенал, для захисту "російської" землі, яка, за його словами, тепер включає чотири анексовані ним українські області.