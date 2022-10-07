Фонд держмайна виставляє на продаж шість спиртзаводів

Фонд держмайна оголосив проведення онлайн аукціонів з приватизації виробничих потужностей шести державних виробників спирту, повідомляє Економічна правда.

Так, 10 жовтня відбудеться аукціон з продажу окремого майна Борщівського місця провадження діяльності та зберігання спирту ДП "Укрспирт" у Тернопільській області. Стартова ціна – 13,8 млн грн, гарантійний внесок – 2,8 млн грн.

13 жовтня - аукціон з продажу єдиного майнового комплексу ДП "Тростянецький спиртовий завод" у Вінницькій області.

Стартова ціна – 44,1 млн грн, гарантійний внесок – 8,8 млн грн.

17 жовтня пройде аукціон з продажу єдиного майнового комплексу ДП "Барський спиртовий комбінат" у Вінницькій області. Стартова ціна – 4,6 млн грн, гарантійний внесок – 918 тис грн.

На 18 жовтня заплановано аукціон з продажу єдиного майнового комплексу ДП "Гайсинський спиртовий завод" у Вінницькій області. Стартова ціна – 18,5 млн грн, гарантійний внесок – 3,7 млн грн.

Водночас 19 жовтня відбудеться аукціон з продажу єдиного майнового комплексу ДП "Юрковецький спиртовий завод" у Вінницькій області. Стартова ціна – 15,3 млн грн.

А 21 жовтня виставлять на приватизацію Залозецьке місце провадження діяльності та зберігання спирту ДП "Укрспирт" у Тернопільській області. Стартова ціна – 30,8 млн грн, гарантійний внесок – 6,2 млн грн.

У Фонді держмайна додали, що умови приватизації МПД "Укрспирту" передбачають зобов'язання нового власника сплатити кошти в розмірі балансової вартості активу на рахунки ДП "Укрспирт" для погашення заборгованості підприємства, в тому числі на виплату боргів по заробітній платі.

Умови приватизації інших спиртових потужностей - погашення боргів з зарплати та перед бюджетом, а також недопущення звільнення працівників з ініціативи нового власника протягом 6 місяців.