Генштаб повідомив про втрати військ РФ в Україні

Генштаб повідомив про втрати військ РФ в Україні
Фото: Facebook/Генштаб ЗСУ

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили про втрати російських військ в Україні в живій силі та техніці.

Загальні втрати противника з 24.02 до 7.10 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 61 680 (+350) осіб ліквідовано,
  • танків  ‒ 2466 (+17) од,
  • бойових броньованих машин  ‒ 5093 (+29) од,
  • артилерійських систем – 1455 (+31) од,
  • РСЗВ – 344 (+0) од,
  • засобів ППО ‒ 177 (+0) од,
  • літаків – 266 (+0) од,
  • гелікоптерів – 233 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1067 (+20),
  • крилатих ракет ‒ 246 (+0),
  • кораблів /катерів ‒ 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3862 (+8) од,
  • спеціальної техніки ‒ 135 (+1).

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Криворізькому напрямках.

Дані уточнюються.

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