Генштаб повідомив про втрати військ РФ в Україні
У Генеральному штабі ЗСУ повідомили про втрати російських військ в Україні в живій силі та техніці.
Загальні втрати противника з 24.02 до 7.10 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 61 680 (+350) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 2466 (+17) од,
- бойових броньованих машин ‒ 5093 (+29) од,
- артилерійських систем – 1455 (+31) од,
- РСЗВ – 344 (+0) од,
- засобів ППО ‒ 177 (+0) од,
- літаків – 266 (+0) од,
- гелікоптерів – 233 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1067 (+20),
- крилатих ракет ‒ 246 (+0),
- кораблів /катерів ‒ 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3862 (+8) од,
- спеціальної техніки ‒ 135 (+1).
Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Криворізькому напрямках.
Дані уточнюються.