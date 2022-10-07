Генштаб повідомив про втрати військ РФ в Україні

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили про втрати російських військ в Україні в живій силі та техніці.

Загальні втрати противника з 24.02 до 7.10 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 61 680 (+350) осіб ліквідовано,

танків ‒ 2466 (+17) од,

бойових броньованих машин ‒ 5093 (+29) од,

артилерійських систем – 1455 (+31) од,

РСЗВ – 344 (+0) од,

засобів ППО ‒ 177 (+0) од,

літаків – 266 (+0) од,

гелікоптерів – 233 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1067 (+20),

крилатих ракет ‒ 246 (+0),

кораблів /катерів ‒ 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3862 (+8) од,

спеціальної техніки ‒ 135 (+1).

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Криворізькому напрямках.

Дані уточнюються.