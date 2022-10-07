Медуза: Путін більше не попереджає міністрів про свої плани

Володимир Путін більше не консультується з міністрами про наслідки ухвалених рішень і не повідомляє їм про свої плани, а поваги до президента "немає вже кілька років – лише страх". Про це, з посиланням на російське видання Медуза, повідомляє Українська правда.

"Ще недавно віцепрем'єри і міністри працювали для президента хоча б гуглом. Він їм озвучував сценарії, які вважав імовірними, і запитував: "А якщо так вчинити – яких наслідків чекати? А якщо так – що потім буде?" Зараз цього немає" , - заявив виданню співрозмовник, близький до російського уряду.

Близький до уряду співрозмовник видання стверджує: "Страх перед ним до усрачки. Але це страх без поваги. Поваги (до Путіна - ред.) немає вже пару-трійку років". Про такі настрої в кабінеті міністрів розповіли ще два співрозмовники, близькі до уряду, і одне джерело, близьке до Кремля.

Зокрема, ставлення до президента Росії різко зіпсувалося після підвищення пенсійного віку у 2018 році. За словами співрозмовників видання, подалі поступово президент перестав попереджати міністрів про свої плани в найближчому або віддаленому майбутньому. Усі ключові рішення він ухвалює після короткої розмови з "ближнім колом". Як стверджує "Медуза", за деякими даними, це керівники спецслужб і силових відомств. Уже кілька років "усе звалюється на голову без попереджень", додав один зі співрозмовників.

Як стверджує високопоставлене джерело видання, Путін може несподівано заявити про нововведення, а потім починається "гарячковий пошук" грошей на виконання його планів. За його словами, ще кілька років тому Путін діяв протилежним чином: спочатку вислуховував пропозиції від відомств, потім обирав оптимальну, на його думку.

Міністри не наважуються сперечатися з ним навіть через найбільш "несподівані" рішень, і роблять це саме через страх: "Коли заарештували Улюкаєва, всі все зрозуміли".

Близькі до уряду джерела додали, що страх і небажання Путіна чути від підлеглих про проблеми призводять до того, що чиновники серйозно прикрашають дійсність у звітах президенту, зокрема не повідомляють про наслідки санкцій для економіки.

"Кожні 48 годин відбувається якась х*рня, ніхто толком нічого не розуміє. До виконавців усе доводиться в останній момент.