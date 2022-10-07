ОГП: зросла кількість поранених дітей через агресію РФ

Більше ніж 1207 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Про це повідомляє﻿ Офіс генерального прокурора.

Станом на ранок 7 жовтня офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося - 418. Зросла кількість поранених - понад 789. Дані уточнюються.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 405, Харківській - 252, Київській - 116, Миколаївській - 75, Чернігівській - 68, Луганській - 64, Херсонській - 57, Запорізькій - 50, Дніпропетровській - 30.

У середу, 5 жовтня, внаслідок обстрілів ворогом смт. Зарічне Лиманського району Донецької області отримав поранення 14-річний хлопець.

Також 6 жовтня окупанти обстріляли житловий квартал Запоріжжя. Травмовано 3-річного хлопчика.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2608 закладів освіти, з них 313 зруйновано повністю.