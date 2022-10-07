Енергоатом: росіяни вкрали печатку ЗАЕС

Російські окупанти вкрали печатку Запорізької АЕС, вона вже недійсна. Про це повідомив Енергоатом﻿.

"Продовжуючи спроби рейдерського захоплення Запорізької АЕС, вчора окупанти викрали печатку підприємства, яка засвідчувала право підпису документів" , - йдеться в повідомленні.

У зв’язку з цим в. о. гендиректора ЗАЕС Петро Котін видав наказ про введення в дію нової печатки ВП "Запорізька АЕС" та визнання недійсною вкраденої печатки попереднього зразка, яка використовувалась до 5 жовтня 2022 року.