Енергоатом: росіяни вкрали печатку ЗАЕС
Російські окупанти вкрали печатку Запорізької АЕС, вона вже недійсна. Про це повідомив Енергоатом.
"Продовжуючи спроби рейдерського захоплення Запорізької АЕС, вчора окупанти викрали печатку підприємства, яка засвідчувала право підпису документів", - йдеться в повідомленні.
У зв’язку з цим в. о. гендиректора ЗАЕС Петро Котін видав наказ про введення в дію нової печатки ВП "Запорізька АЕС" та визнання недійсною вкраденої печатки попереднього зразка, яка використовувалась до 5 жовтня 2022 року.