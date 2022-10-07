МВС: на звільненій території Харківщини виявлено 530 тіл загиблих
З 7 вересня на деокупованих територіях Харківщини виявлено 530 тіл загиблих цивільних осіб. Про це в ефірі телемарафону повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін.
Зазначається, що більшість із них мають ознаки насильницької смерті.
"Починаючи з 7 вересня та станом на сьогодні на деокупованих територіях Харківської області вже виявлено 530 тіл цивільних осіб. Встановлено, що всі ці люди загинули в період тимчасової окупації та внаслідок злочинних дій ворожої армії. З них 225 - жінки, 257 - чоловіки та 19 дітей, ще 29 осіб - не встановлені. Якщо говорити про загальну кількість загиблих цивільних у результаті воєнної агресії РФ у Харківській області, то це на сьогоднішній день 1350 осіб, і ця цифра збільшується чи не щодня", - сказав Єнін.