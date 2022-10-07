МВС: на звільненій території Харківщини виявлено 530 тіл загиблих

З 7 вересня на деокупованих територіях Харківщини виявлено 530 тіл загиблих цивільних осіб. Про це в ефірі телемарафону повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін﻿.

Зазначається, що більшість із них мають ознаки насильницької смерті.