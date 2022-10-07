ВР призначила Пишного головою НБУ
Верховна Рада призначила Андрія Пишного головою Національного банку України. Його кандидатуру підтримали 290 нардепів.
Про це повідомила народна депутатка з фракції "Слуга Народу" Ольга Василевська-Смаглюк.
Зазначимо, раніше Пишний обіймав посаду голови правління Ощадбанку з 2014 по 2020 рік.
За версією Financial Club Ощадбанк під його управлінням протягом 5 років визнавався провідним банком України.
Зараз він тісно співпрацює з головою Офісу президента Андрієм Єрмаком, зокрема в межах міжнародної санкційної групи "Єрмака-Макфола".
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський вніс кандидатуру Пишного на пост голови НБУ 6 жовтня. Комітет з питань фінансової політики розглянув його призначення того ж дня.