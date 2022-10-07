Нобелівську премію миру присудили правозахисникам з України, РФ та Білорусі
Нобелівську премію миру здобули український "Центр громадянських свобод", російський "Меморіал" та білоруський правозахисник Олесь Біляцький.
Про це повідомив Нобелівський комітет.
"Лауреати Премії миру представляють громадянське суспільство у своїх країнах. Вони протягом багатьох років просували право критикувати владу та захищати основні права громадян. Вони доклали визначних зусиль для документування військових злочинів, порушень прав людини та зловживання владою. Разом вони демонструють значення громадянського суспільства для миру та демократії", - пояснили рішення в Нобелівському комітеті.
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