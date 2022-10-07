Київ розпочав опалювальний сезон для шкіл та лікарень
У Києві розпочався опалювальний сезон для закладів соціальної сфери: лікарень, шкіл, дитсадків та інших установ.
Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.
"Підключатимуть об’єкти до тепла індивідуально - за заявками їх керівників. Керівники цих закладів самостійно визначатимуть доцільність чи поки недоцільність увімкнення тепла", - написав він.
Мер додав, що більшість закладів соціальної інфраструктури оснащені індивідуальними тепловими пунктами, що дозволяють регулювати постачання тепла та максимально ефективно використовувати енергоносії.
Опалення у житлових будинках
Міська влада орієнтуватиметься на погодні умови, аби рішення про початок підключення тепла в житлових будинках було виваженим та раціональним, уточнив Кличко.