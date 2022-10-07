Рада дозволила жінкам добровільно ставати на військовий облік

Верховна Рада ухвалила закон про добровільний порядок взяття жінок на військовий облік. За відповідний законопроект №6482 проголосували 297 народних депутатів, повідомляє Дзеркало тижня.

"Жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною у переліку, затвердженому Міністерством оборони України, та придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком, крім зазначених в абзаці першому цієї частини, беруться на військовий облік військовозобов'язаних за їхнім бажанням", - йдеться у законопроекті.

При цьому залишилася норма про медичних працівниць: "жінки, які придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком та закінчили заклади професійної (професійно-технічної), професійної вищої чи вищої освіти та здобули медичну або фармацевтичну спеціальність, підлягають взяттю на військовий облік" .